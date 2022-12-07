Altınordu - Bodrumspor maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında oynanacak Altınordu-Bodrumspor müsabakasının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Altınordu, 11 Aralık Pazar günü Bodrumspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribün: 200 TL

Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL

Deplasman: 40 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.