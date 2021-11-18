Altınordu Başkanı Özkan’ın altyapı öğrencisiyle renkli röportajı gülümsetti

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada altyapıda eğitim gören bir çocukla röportaj yaptığı anlar gülümsetti. Başkan Özkan, yaşam enerjisini çocuklardan aldığını söyledi.

Altınordu Futbol Kulübü, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde AFO (Altınordu Futbol Okulları) Felsefe Kardeşliği Turnuvası düzenledi. Bu yıl 5. kez düzenlenen turnuvaya Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da katıldı. 3 gün süren turnuvada Başkan Özkan, çocuklarla yakından ilgilenirken onlarla bol bol şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.

“67 yaşındayım ama çocuklarımızla beraber olunca kendimi 7 yaşında gibi hissediyorum”

Turnuva esnasında Turgutlu AFO’da eğitim gören Salih isimli öğrencinin sorularını cevaplayan Başkan Özkan, pandemi nedeniyle uzun süredir altyapı turnuvaları düzenleyemediklerinin altını çizerek, “Çocuklarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Şu anda çok mutluyum. Çocuklardan enerji alıyorum. 67 yaşındayım ama çocuklarımızla beraber olunca kendimi 7 yaşında gibi hissediyorum” dedi.