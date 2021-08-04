Altınordu, Anıl Arıcıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Altınordu, Fethiyespor’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki sol kanat oyuncu Anıl Arıcıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler, Fethiyespor altyapısından yetişen ve profesyonel olan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anıl Arıcıoğlu’nu kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, Anıl Arıcıoğlu’na "Hoş geldin" diyerek kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diledi.

"Heyecanla bu formayı terleteceğimin sözünü veriyorum"

Altınordu’ya transferiyle ilgili konuşan Anıl Arıcıoğlu ise, "Artık vizyonu ve misyonu her zaman gençlik olan, bu toprakların çocuklarına sarsılmaz bir güvenle şans veren, Türkiye’nin Altınordu’suna adım atmış bulunmaktayım. Bana duyulan güvenin ve sorumluluklarımın farkındalığı ile heyecanla bu formayı terleteceğimin sözünü veriyorum. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu olarak bu camiada nice başarılar yaşamak inancıyla" dedi.

Anıl Arıcıoğlu, özellikle 2019-2020 ve 2020-2021 sezonun gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 27 maçta 5 gol, 1 asist ve 2020-2021 sezonunda 35 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.