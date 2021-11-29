Altınordu 5 maç sonra güldü

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek 5 maç aranın ardından galibiyete ulaştı.

Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta maçında Altınordu, sahasında MKE Ankaragücü’nü Ahmet İlhan Özek’in golleriyle 2-1 mağlup etti. Son olarak ligin 8. haftasında İzmir derbisinde konuk ettiği Menemenspor’u 1-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, bu maçta sonra oynadığı 5 müsabakadan sahadan puansız ayrılmıştı. Başkent ekibi karşısında maçın başından itibaren mücadeleci bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi, oyununu skora da yansıtarak 5 maçlık 3 puan hasretine son vermiş oldu. Bu sonuçla Altınordu, puanını 13’e yükseltse de 18. sıradaki yerinden kurtulamadı.

Altınordu tek farkla kazanıyor

Ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet elde eden Altınordu, bu maçların tamamında galibiyete tek farkla ulaştı. Ligin 4. haftasında konuk ettiği Bursaspor’u 2-1 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, 6. haftada sahasında Denizlispor’u yine aynı skorla yenmişti. 8. haftada İzmir derbisinde ağırladığı Menemenspor’u tek golle geçen Altınordu, son olarak ise dün oynanan maçta Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla yendi.