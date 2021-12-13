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Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş’a coşkulu karşılama

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 5-11 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Tuğçe Bektaş memleketi Trabzon’da çiçeklerle karşılandı.

Spor 13.12.2021, 14:51
Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş’a coşkulu karşılama

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 5-11 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Tuğçe Bektaş memleketi Trabzon’da çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Dünya Muaythai Şampiyonası’nda 5 Altın, 7 Gümüş ve 9 Bronz ile toplam 21 madalya ile tarihi başarı elde ederken, Elite Class’ta ise 98 ülke içerisinden bu sporunun anavatanı sayılan Tayland’ı geride bırakarak dünya ikincisi oldu. Şampiyonada genel klasmanda ise 98 ülke içerisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye’ye altın madalya kazandıran sporculardan olan Tuğçe Bektaş, Trabzon Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı’nı bütün dünyaya duyurduğu için çok gururlu olduğunu belirterek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Tuğçe Bektaş, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, “Herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir karşılamadan dolayı çok mutluyum. Yaklaşık 10 senedir hazırlık içerisindeyiz. Sonunda dünya şampiyonluğunu elde ettik. Amcama, antrönerime, aileme beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim var olun sizlerin destekleri sayesinde çok fazla motive oldum. Dünya şampiyonasında da U-23 kadınlar 63,5 kilogramda dünya şampiyon olup istiklal marşımızı bütün dünyaya duyurduğumuz için çok gururluyum” dedi.

Antrenörü Gökhan Bektaş da çok çalışarak emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, “7-8 senedir hazırlanıyorduk çok çalıştık. Salgın döneminde de antrenmanlarımızı hiç boş bırakmadık. Bizi destekleyen il müdürlüğümüz, belediyemiz, Ortahisar belediyesi bize bu konuda çok yardımcı oldular. Her maça gitmemizde bize çok destek oldular. Çok çalıştık emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere geleceğiz daha güzel başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz seneye Avrupa, Dünya, olimpiyat. Şu an olimpik değiliz eğer ileride olimpik olursak inşallah olimpiyatlarda yarışmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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