Altaylı Tolga Ünlü’den fair-play örneği

Spor Toto 1. Lig’de Altay ile Erzurumspor FK arasında oynanan karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında Altaylı Tolga Ünlü, rakip ceza sahasında topla buluştu fakat rakibinin sakatlık yaşadığını görünce pozisyona devam etmedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 29. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı müsabakayı Altay, 4-2’lik skorla kazanmayı başardı. İzmir temsilcisinin gollerini Naderi (1), Paixao (2) ve Mustafa Akbaş kendi kalesine atarken, ev sahibinin gollerini ise Rosheuvel ve Eren kaydetti.

Karşılaşmanın uzatma bölümüne siyah-beyazlılar 4-2’lik skorla üstün girerken Tolga Ünlü’den alkışlanacak hareket geldi. Dakikalar 90+5’i gösterdiği sıralarda Tolga, topla rakip cezasının içinde buluştu ve o sırada rakibinin sakatlık sorunu yaşadığını görünce pozisyona devam etmedi ve topu bıraktı. 33 yaşındaki oyuncunun bu hareketi rakip oyuncular ve taraftarlar tarafından alkış ve tebrikle karşılık buldu. Öte yandan Altay’da bu pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.