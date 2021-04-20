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Altaylı Poko, ilk maçında bekleneni verdi

Altay’ın Gabonlu futbolcusu Andre Poko, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında gösterdiği performansla takdir topladı.

Spor 20.04.2021, 11:26
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Altaylı Poko, ilk maçında bekleneni verdi

Altay’ın Gabonlu futbolcusu Andre Poko, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında gösterdiği performansla takdir topladı.

Altay’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Andre Poko, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Dün oynanan Adanaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 183 gün sonra yeşil sahalara dönmüş oldu. Maçta 90 dakika boyunca sahada kalan Poko, 102 kez topla buluşurken yüzde 84,9 pas ortalamasıyla oynadı. Maç içerisinde 5 kez ikili mücadele kazanan Gabonlu orta saha oyuncusu, 2 kez de rakiplerinden top çaldı.

Taraftarların beğenisini kazandı

Maç boyunca hareketli bir performans sergileyen Poko, siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlardan da takdir topladı. Maçın ardından kulübün sosyal medyadaki paylaşımlarının altına yorumlar yazan taraftarlar, "Poko’nun dönüşü iyi oldu", "Poko kendine geç geldi ama iyi gelmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sezon başından itibaren antrenman eksiği bulunan Poko, geçtiğimiz ay Gabon Milli Takımı’nda bulunduğu esnada koronavirüse yakalanmıştı.
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