Altaylı Kazımcan’a milli davet

Altay’ın 19 yaşındaki futbolcusu Kazımcan Karataş, Türkiye U21 Milli Takımı’nın 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında önce 10 Haziran Cuma günü İstanbul’da Kazakistan ile ardından 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Maçlar öncesinde milli takımın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Altay’ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş da davet edildi.

Davet üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Altay Spor Kulübü, “Kazımcan ve U21 Milli takımımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde ilk kez Türkiye U21 Milli Takımı’na davet edilen Kazımcan Karataş, daha önce 13 kez U19 Milli Takımı’nın ve 3 kez de U17 Milli Takımı’nın formalarını terletmişti. Bu sezon Altay formasıyla 25 resmi maça çıkan Kazımcan, bu maçlarda bin 616 dakika süre alırken, 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti.