Altay’ın zorlu deplasman serüveni başlıyor

Altay, Spor Toto 1. Lig’de arka arkaya oynayacağı 3 dış saha maçının startını 5 Mart Pazar günü Bodrumspor müsabakasıyla verecek. Siyah-beyazlı ekibin hedefi bu süreci en az hasarla atlatmak.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in son 6 haftasında galibiyete hasret kalmıştı. Durum böyle olunca Teknik Direktör Sinan Kaloğlu’yla da yollar ayrıldı. Teknik direktörsüz kalan siyah-beyazlılar takımın başına Sportif Direktör Tuna Üzümcü’yü getirdi. Üzümcü ile yeni bir döneme başlayacak olan Altay, ilk 3 maçını dış sahada oynayacak. İlk karşılaşmasında 5 Mart Pazar günü Bodrumspor’la karşılaşacak İzmir temsilcisi, daha sonra Eyüpspor ve Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Siyah-beyazlı camianın tek hedefi ise bu zorlu dönemi en az hasarla atlatmak.

Öte yandan bu 3 takım puan tablosunda ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.