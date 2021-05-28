Altay’ın şampiyonluk coşkusu İzmir’i sardı

TFF 1. Lig’de Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Altay, İzmir’de şampiyonluk turu attı. Binlerce taraftar, takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu’yu 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig’e yükseldi. İstanbul’da oynanan final maçının ardından İzmir’e dönen siyah-beyazlı takım, bugün şampiyonluk turu attı. Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde çıkan kafile, ilk olarak Alsancak Stadyumu’na geldi. Stadyumun önünde siyah-beyazlı takımı binlerce taraftar karşıladı. Takımlarını tezahürat ve marşlarla karşılayan taraftarlar, meşaleler yakarak renkli görüntüler oluşturdu.

Üstü açık otobüsle Kordon turu attılar

Daha sonra Altay kafilesi üstü açık otobüse binerek, taraftarlarla birlikte Sait Altınordu Meydanı üzerinden Kordonboyu’na geldi. Taraftarlar burada takımlarını destekleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti. Otobüste bulunan futbolcular da şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de taraftarları selamladı. Altaylı taraftarlar, Mustafa Denizli’ye “Altay’ın çocuğu Büyük Mustafa” tezahüratları yaparak destek verdi. Kutlamalar Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda da sürdü.