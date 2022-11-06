Altay’ın Paixao’su var

Spor Toto 1. Lig’de Altay’ın gol yollarındaki sorununu 38 yaşındaki tecrübeli golcü Marco Paixao çözmeye devam ediyor.

Sezona sessiz bir başlangıç yapan Portekizli golcü, Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasındaki Samsunspor’a ve ikinci haftasındaki Pendikspor’a karşı da gol üretememişti. Paixao, ligin 3. haftasındaki Keçiörengücü maçında takımının tek golünü kaydederek sessizliğine son vermişti. 38’lik golcü, bu sezon Altay’ın attığı 9 golün 7’sine imza atarak siyah-beyazlı ekibin büyük oranda gol yükünü çeken isim oldu. Portekizli golcü, gol krallığı yarışında da 7 golle zirveyi yakından takip ediyor. Altay, bu sezon Marco Paixao’nun gol attığı sadece Keçiörengücü maçını kaybederken Bodrumspor, Manisa FK, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Bandırmaspor maçlarında ise 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Bu anlamda da Marco Paixao’nun golleri siyah-beyazlı ekip için farklı bir anlam kazanıyor.