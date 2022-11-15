Altay’ın gençlerine Süper Lig kancası

Altay forması giyen Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’den birçok ekibin radarına girdi. Takımlar, bu iki genç oyuncunun gelişimini dikkatlice takip ediyor.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Altay’ın 16 yaşındaki savunmacısı Efe Sarıkaya ve 21 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan, yetenekleriyle Süper Lig takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’den birçok takım, Altay’ın genç oyuncularını yakından takip ediyor. Efe ve Eren’in gelişimini dikkatlice izleyen Süper Lig kulüplerinin, yaz transfer döneminde transfer hamlesi yapmak için şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi.

İki oyuncu, Kaloğlu’nun vazgeçilmezlerinden

Öte yandan söz konusu futbolcular, bu sezon siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sinan Kaloğlu’nun da vazgeçilmezleri arasında.

Efe Sarıkaya, Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 12 maça çıkarken, 10 karşılaşmaya da ilk 11’de başladı. Genç oyuncu, bu sezon oynayabileceği bin 170 dakikanın 926 dakikasını almış oldu. Diğer genç oyuncu Eren Erdoğan ise Süper Lig’de 11 müsabakada ter döktü. Erdoğan, 10 karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, 3 asiste de imza attı. Erdoğan, 922 dakikada sahada kaldı.

Altay, son olarak yaz transfer döneminde Kazımcan Karataş’ı, Galatasaray’a satmıştı.