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Altay’ın genç golcüsüne milli davet

Altay’ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı’nın hazırlık kampına davet edildi.

Spor 10.06.2021, 18:49
Altay’ın genç golcüsüne milli davet

Altay’ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı’nın hazırlık kampına davet edildi.

Altay altyapısından yetişen ve 2019-2020 sezonunun başında siyah-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı’nın 15-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Genç oyuncusunun milli takım kampına çağrıldığını sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kazımcan’ı gönülden tebrik ediyor, yürekten başarılar diliyoruz."

Genç forvet daha önce Türkiye U17 Milli Takımı formasıyla 7 maça çıkmıştı.
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