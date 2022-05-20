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Altay’ın geçici başkanı belli oldu

Altay Spor Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda seçime tek aday olarak giren Ayhan Dündar, 165 oyun 73’ünü alarak Altay Spor Kulübü’nün geçici olarak yeni başkanı seçildi.

Spor 20.05.2022, 21:13
Altay’ın geçici başkanı belli oldu

Altay Spor Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda seçime tek aday olarak giren Ayhan Dündar, 165 oyun 73’ünü alarak Altay Spor Kulübü’nün geçici olarak yeni başkanı seçildi.

Spor Toto Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen Altay, geçtiğimiz Nisan ayının son günlerinde Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun istifa etmesi üzerine 28 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenlemişti. Genel kurulda başkan adayı çıkmazken, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu’nu destekleyenler ile muhalifler arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Kavga sebebiyle genel kurula uzun bir süre ara verilmiş, denetim ve faaliyet raporları okunan genel kurul, ileri bir tarihe seçim gündemiyle toplanmak üzere ertelenmişti.

İki aday çıktı; biri oy kullanma sırasında çekildi

16 Mayıs Pazartesi günü yapılması planlanan genel kurulun salonun fiziki şartlarının tamamlanamaması sebebiyle 20 Mayıs (bugün) tarihine alınması kararlaştırıldı. Bugün ise ertelenen genel kurul, yeniden İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği’nde düzenlendi. Divan Kurulu Üyeliklerini Erdinç Altınyeleklioğlu, Aykut Dikencik ve Çağdaş Karabaş’ın yaptığı olağanüstü genel kurulda kulübün sahipsiz kalmaması ve kayyuma devredilmemesi adına Ayhan Dündar ve Hakkı Küllü, yönetim kurulu listelerini belirleyerek başkanlık için seçime girdi. Ancak oylama sırasında Hakkı Küllü, kulübün kayyuma gitmemesi için adaylığını açıkladığını ancak daha sonra başka bir adayın da adaylığını açıklaması sebebiyle seçimden çekildiğini açıkladı.

Ayhan Dündar başkan seçildi

5 sandıkta yapılan oylama sonucunda 165 oyun 73’ünü alan ve seçime tek aday olarak giren Ayhan Dündar, Altay Spor Kulübü’nün yeni başkanı seçildi.

Seçimin ardından konuşma yapan Başkan Ayhan Dündar, “Bizler 108 yıllık kulübümüzü en doğru şekilde idare edebilmek için bu süreçte camianın dinamiklerini bir araya getirebilmek için elimizden gelen bütün zorlukları aşıp, ne yapılması gerekiyorsa yapmaktan yana imtina eden insanlarız. Kulübümüzün çok zorlu bir yaşadığı ortada. Camianın ileri gelenleri ve taraftarlar olarak herkesin de sorumluluğu alarak Altay’ın yaşaması için elinden geleni yapacağına şüphemiz yok. Altay, Altaylılarındır mottosuyla yola çıkarak ve bu süreçte herkesin desteğini vereceğinden emin olarak bu görevi şimdilik üstlenmiş bulunuyoruz. Bir araya gelerek kulübü bu girdaptan çıkarmak için herkesin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Ayhan Dündar’ın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde:

Polat Özen, Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Umut Samaraz, Deniz Uğur Kemahlı, Turan Güven, Seza Sönmez Yaşar, Uğur Kocaman, Ogan Çaylayık, İhsan Saraç.

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