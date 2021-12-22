Altay’ın galibiyet hasreti 11 maça çıktı
Altay, dün sahasında kaybettiği Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.
Altay, dün sahasında kaybettiği Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Altay, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sezonun kendi adına en etkili futbollarından birini oynayan siyah-beyazlı ekip, 88. dakikada yediği golle maçtan yenilgiyle ayrıldı. Ligde son olarak 24 Eylül tarihinde konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmada galibiyet alamadı. Bu sürede 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 8 maçtan eli boş döndü.
Yaklaşık 3 aydır galibiyet yüzü göremeyen Altay’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, oynanan oyundan memnun olduğunu ve gelecek adına endişe duymadığını söyledi. Denizli, devre arasında sıkıntı yaşadıkları 1-2 bölgeye transfer yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.