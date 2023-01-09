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Altay’dan tatsız prova
Antalya’da kamp yapan Altay, hazırlık maçında Polonya ekibi Rakow ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Spor 09.01.2023, 10:03
Antalya’da kamp yapan Altay, hazırlık maçında Polonya ekibi Rakow ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci devrenin hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip yoğun antrenman temposunun yanında hazırlık maçları da yapmaya başladı. İzmir temsilcisi, ilk hazırlık maçını Macaristan ekibi Debrecen ile oynamış ve 1-1 berabere kalmıştı. Altay ikinci hazırlık maçında da Polonya ekibi Rakow ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, rakibinin 2 golüne karşılık veremeyince sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu.