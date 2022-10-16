Altay’dan Mehmet Fatih Doğrucan için başsağlığı mesajı

Altay Spor Kulübü, dün hayatını kaybeden ve aynı zamanda Altay taraftarı olan Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan, yaklaşık 6 yıldır kansere karşı verdiği mücadelesini dün kaybetmişti. Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Doç. Dr. Doğrucan’ın vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini üzerken, taraftarı olduğu Altay Spor Kulübü de Doğrucan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ve Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı, Büyük Altaylı bilim insanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”