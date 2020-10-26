Altay’da Yücel İldiz sevinci
ALTAY’DA 24’Ü FUTBOLCU OLMAK ÜZERE TOPLAM 34 KİŞİNİN KORONA VİRÜS SALGININA YAKALANMASI SİYAH-BEYAZLI CAMİAYI ENDİŞELENDİRİRKEN, TEKNİK DİREKTÖR YÜCEL İLDİZ’İN YAPILAN SON TESTİNİN NEGATİF ÇIKMASI CAMİAYA MORAL OLDU.
Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin korona virüs salgınına yakalanması siyah-beyazlı camiayı endişelendirirken, Teknik Direktör Yücel İldiz’in yapılan son testinin negatif çıkması camiaya moral oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmış, siyah-beyazlı ekibin Giresunspor ile oynayacağı lig maçı da bu nedenle ertelenmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Altınordu maçı öncesi yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Yücel İldiz’e yapılan son testin negatif çıktığı öğrenildi.
Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen 67 yaşındaki İldiz’in izolasyon sürecinin de perşembe günü sona ereceği ifade edildi. Altay’da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor’la oynaması gereken karşılaşmanın da ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.
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