Altay’da Paixao varsa sorun yok

Altay’ın bu sezon ligde attığı 27 golün 14’üne imza atan Marco Paixao, gollerine hız kesmeden devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon kaydettiği gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Portekizli oyuncu, bu sezon ligde 23 maça çıkarken, 14 gol kaydetti. Paixao’nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan topladı.

Altay, ligde Marco Paixao’nun gol atamadığı hiçbir müsabakada ise galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlıların kazandığı Bodrumspor (1), Sakaryaspor (2), Altınordu (1), Gençlerbirliği (1), Boluspor (1) ve Eyüpspor (1) müsabakalarında 38’lik yıldız en az bir gol üretmeyi başardı.

Öte yandan tecrübeli golcü bu sezon attığı 14 golle, Spor Toto 1. Lig’deki gol krallığı yarışında da Sakaryaspor forması giyen 16 gollü Kabongo Kassongo’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.