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Altay’da Osman Özköylü dönemi
Altay, Teknik Direktör Osman Özköylü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 10.02.2021, 16:06
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Altay, Teknik Direktör Osman Özköylü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig’de zirve yarışını sürdüren Altay’da Yücel İldiz’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Osman Özköylü getirildi. Siyah-beyazlı takım, 49 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Altay, Osman Özköylü’ye "Hoş geldin" derken görevinde başarılar diledi.Osman Özköylü geçtiğimiz günlerde Hekimoğlu Trabzon FK ile yollarını ayırmıştı.