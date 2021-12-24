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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Altay’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı
Altay, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak İstanbul’a hareket etti.
Spor 24.12.2021, 14:44
Altay, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak İstanbul’a hareket etti.
Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından siyah-beyazlılar, İstanbul’a gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geçti.