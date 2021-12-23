Altay’da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig’de konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Altay, Kasımpaşa’ya konuk olacak. 25 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak maç öncesinde siyah-beyazlı ekipte hazırlıklar devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gözetiminde öğle saatlerinde bir antrenman gerçekleştiren Altay, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketliyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.