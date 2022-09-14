Altay’da kaleci Ozan’dan iyi haber

Spor Toto 1. Lig’de son maçta sakatlanan kaleci Ozan’ın bu hafta forma giyebileceği ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig’de evinde lider Bodrumspor’u yenerek 3 puanla tanışan Altay’da kaleci Ozan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bodrumspor maçında rakibiyle karşı karşıya geldiği bir pozisyonda yüzüne gelen sert darbe nedeniyle denge kaybı yaşayan ve ikinci yarıda yerine genç kaleci Eren’e bırakan Ozan’ın bu hafta görev yapabileceği bildirildi.