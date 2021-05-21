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Altay’da İstanbulspor hazırlıkları tamam

Altay, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Spor 21.05.2021, 21:30
Altay’da İstanbulspor hazırlıkları tamam

Altay, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Altay, yarın saat 18.00’de İstanbulspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gözetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi yaptığı bu antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanda futbolcuların ve teknik ekibin oldukça keyifli ve moralli olduğu görüldü.
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