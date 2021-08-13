Altay’da imza şov: Denizli ve 9 oyuncuyla mukavele imzalandı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden İzmir temsilcisi Altay’da 2021-2022 sezonu öncesi yeniden anlaşılan Teknik Direktör Mustafa Denizli ve transfer edilen 9 oyuncu için toplu imza töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıyla bu sene İzmir’i Süper Lig’de temsil edecek olan Altay’da, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile sözleşme yenilenirken, takıma yeni katılan 9 futbolcunun da toplu imza töreni gerçekleşti. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde düzenlenen toplu imza töreninde Altay teknik patronu Mustafa Denizli’nin yanı sıra tecrübeli futbolcu Ceyhun Gülselam, İranlı Mohammad Naderi, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Fildişi Sahilli futbolcular Serge Arnaud Aka ile Daouda Karamoko Bamba, Şilili Martin Rodriguez ile Cesar Pinares, İsveçli Eric Björkander ve Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva kendilerini siyah beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

"Onunla birlikte olmak her Altaylı’nın hayalidir"

İmza töreni öncesi açıklama yapan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Mustafa Denizli ile tekrardan bir sezon daha beraber olmak bizim için onur ve gurur verici. Hocamız ile geçen sezon attığımız imza sonsuza kadar geçerlidir. Yeni bir törenle bunu yineleyeceğiz ama bir Altaylı olarak bizim için sevgili hocamız kulübümüzün bir efsanesi. Bir Altaylı olarak çok heyecanlıyım. Masada onunla beraber olmak her Altaylı’nın hayalidir. Bizimle yola devam ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Ekmekçioğlu, kadrolarına kattıkları yeni isimler için uzun süre uğraştıklarını belirterek, "Derin bir liste çalışması yaptık. Hem bize katkı sağlayacak hem de bizimle uzun yıllar birlikte olacak isimlerle anlaşmaya çalıştık. 1 veya 2 transfer daha planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu kadroya güveniyorum"

Yarın İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Kayserispor maçı ile başlayacakları yeni Süper Lig sezonu öncesi kadrosuna güvendiğini dile getiren Mustafa Denizli, "Bu camiadan yetişenlerin imzaları değil verdiği sözler geçerlidir. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Geçen sezon kulübümüzün bana ihtiyaç duyduğu anda kulübe döndüm ve onlarla mücadele ederek hedefimize vardık. Yeni sezon için planladığımız transferlerle birlikte, Altay’ın daha önceki yıllarda olduğu gibi ligde kalıcılığı ve tüm futbolseverlere izlettireceği maçlarla keyif vermesi öncelikli hedefimiz. Bu kadroya güveniyorum. Yarın Altay camiası yeni bir sezona başlayacak. Sezon içerisinde düşündüğümüz yere geldiğimizde hem biz hem de camia mutlu olacak" sözlerine yer verdi.