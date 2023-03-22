Altay’da Eric Björkander de golle tanıştı

Altay’ın 26 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Björkander, hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor maçında gol atarak bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Böylece siyah-beyazlı formayla ligde gol katkısı veren oyuncu sayısı 7’ye çıkmış oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen Eric Björkander, bu sezon ligdeki istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. İsveçli oyuncu, siyah-beyazlı formayı bu sezon 2 bin 89 dakika terleterek İbrahim Öztürk ve Marco Paixao’dan sonra İzmir temsilcisinde en fazla süre alan oyuncu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, bu performansını hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor maçında gol atarak süsledi. Başarılı savunma oyuncusu, böylece Altay’da bu sezonki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Öte yandan Björkander’in golüyle bu sezon Spor Toto 1. Lig’de Altay formasıyla Marco Paixao, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam ve Zeki Yıldırım’la birlikte toplam 7 oyuncu skor üretmiş oldu.