Altay’a Cenk Özkaçar piyangosu

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sezon başında Fransız ekibi Lyon’dan kiralığı Cenk Özkacar’ın bonservisini 5 milyon Euro karşılığında almayı düşünüyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Altay, yaklaşık 350 bin Euro yetiştiricilik bedelini kasasına koyacak.

Altyapısından yetiştiği Altay’dan 2020-2021 sezonunda Olympique Lyon’a 1.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Cenk Özkaçar, Fransız ekibinde yeterince şans bulamayınca geçtiğimiz sezon Belçika’da Oud-Heverlee Leuven’e kiralanmıştı. Sezon başında Lyon’a tekrar geri dönen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, bu kez de bu sezonun başında İspanyol temsilcisi Valencia’ya 5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralandı. Valencia formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Cenk’in, 1 asisti bulunuyor. İspanyol ekibi de Özkaçar’ın satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor.

Altay, Cenk’in altyapısından çıkması sebebiyle yetiştiricilik bedeli olarak bu transferden yaklaşık 350 bin Euro kazanacak.