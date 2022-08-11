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Altay taraftarından takıma tam destek

Altaylı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son antrenmanını gerçekleştiren takımlarını tesislerde ziyaret ederek, tam destek verdi.

Spor 11.08.2022, 22:19
Altay taraftarından takıma tam destek

Altaylı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son antrenmanını gerçekleştiren takımlarını tesislerde ziyaret ederek, tam destek verdi.

Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonu yarın saat 21.00’de oynanacak Altay-Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak. Maç öncesinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştiren Altay’a, siyah-beyazlı renklere gönül veren yüzlerce taraftar moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette futbolcuları yanlarına çağıran taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlar söyleyerek takıma destek oldu. Taraftarlar futbolculara başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı.

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