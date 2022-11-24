Altay taraftarı derbiye alınmayacak!

Spor Toto 1 Lig’in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel’de oynanacak Göztepe-Altay derbisi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Toto 1 Lig’in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel’de oynanacak Göztepe-Altay derbisine siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak. İki takımın taraftarı da, alınan bu kararı sosyal medyadan eleştiri yağmurun tuttu. Kulüplerin ise bu karara vereceği reaksiyon ise merakla bekleniyor.