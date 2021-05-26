Altay Süper Lig’e yükseldi
TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Altay, Adana Demirspor, GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan 3. takım oldu.
TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Altay, Adana Demirspor, GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan 3. takım oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanattan Metehan Mimaroğlu’nun ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda kaldı.
66. dakikada Poko’nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Paixao’nun kafa vuruşunda kale önünde Erhan Çelenk müsait durumda meşin yuvarlağa dokunamadı.
68. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu’nun sol taraftan ortasında kale önünde Paixao’nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Ahmet İlhan Özek’in kafa vuruşunda kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
89. dakikada Kappel’in sağ taraftan ortasında arka direkte Erhan Çelenk’in kafa ile indirdiği topa kale önünde Paixao’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Yusuf Yalçın Arslan xx (Burak İnce dk. 90+2 ?), Sinan Osmanoğlu xx, Kahraman Demirtaş xx, Rahmi Salih Kaya xx (Ufuk Budak dk. 83 ?), Oğulcan Ülgün xx, Furkan Çil xx (Ahmet Dereli 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu xx (Şeref Özcan dk. 83 ?), Recep Aydın xx, Ahmet İlhan Özek xx, Hüsamettin Yener xx (Enis Destan dk. 60 x)
Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx, Murat Akça xx, İbrahim Öztürk xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Scuk xx (Marcao Paixao dk. 46 xxx), Poko xx, Thiam xx, Regattin xx (Zeki Yıldırım dk. 90+4 ?), Ziya Alkurt xx (Erhan Çelenk dk. 46 x), Kappel xx
Yedekler: Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Paixao (dk. 89) (Altay)Sarı kartlar: Kahraman Demirtaş (Altınordu), Thiam (Altay)