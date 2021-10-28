Altay - Sivasspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Altay-Sivasspor maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Süper Lig’in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan Altay - Sivasspor müsabakasının hakemi belli oldu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.