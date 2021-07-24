banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Spor 24.07.2021, 22:44
Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
banner502

Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay’da transfer harekatı devam ediyor. İç transferde de hamleler yapan siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Andre Poko’nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Sözleşme yenilendiğini sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, paylaşımın şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel Futbol Takımımızın formasını başarıyla giyen, geçtiğimiz sezon kazandığımız şampiyonlukta pay sahibi futbolcumuz Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz."

Geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 6 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu maçlarda 523 dakika sahada yer aldı.
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
banner501