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Altay, Murat Akça ile yollarını ayırdı

Altay, 31 yaşındaki stoperi Murat Akça’nın kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istemesi ve görüşmelerde anlaşılan fesih bedelini getirmesi üzerine karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor 24.06.2022, 13:51
Altay, Murat Akça ile yollarını ayırdı

Altay, 31 yaşındaki stoperi Murat Akça’nın kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istemesi ve görüşmelerde anlaşılan fesih bedelini getirmesi üzerine karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Altay’da, yaşanılan mali sorunlar sebebiyle birçok futbolcu kulüpten ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte son olarak 31 yaşındaki stoper Murat Akça da kendisine gelen teklifleri değerlendirmek için siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı. Murat Akça’nın, Altay’a yaklaşık 1 milyon TL fesih bedeli ödediği öğrenildi.

Altay’dan ayrılık açıklaması

Murat Akça’nın ayrılığı üzerine bir açıklama yapan Altay Spor Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Murat Akça, yurtdışı başta olmak üzere kendisine gelen teklifleri değerlendirmek istediğini yönetim kurulumuza beyan etmiştir. Oyuncu yapılan görüşmelerde anlaşılan fesih bedelini getirmiş olup sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur."

Murat Akça, yaklaşık 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altay ile sözleşmesinin devam ettiğini ve transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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