Altay, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, derbi sonrası FBTV'ye yaptığı açıklamalarda şunlara yer verdi:

"Bugün buraya mutlak galibiyet için gelmiştik ama beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili bir şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz."

İkinci yarıda oynadıkları oyunu daha erken oynamaları gerektiğini ifade eden Altay, "Golü daha erken bulsaydık daha farklı bir skor olabilirdi. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Artık hataların telafisi olmayan haftalardayız. Disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. İkinci yarıdaki oyunu ilk yarıda da oynamalıydık. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur."

Maç bitiminde gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Altay şunları söyledi: