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Altay Kulübü’nde Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile Murat Akça da performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Altay Kulübü’nde Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile Murat Akça da performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Altay Kulübü’nde Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile Murat Akça da performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Spor 07.04.2022, 23:39
Altay Kulübü’nde Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile Murat Akça da performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.