Altay, ilk galibiyetin peşinde

Altay, sezon başında ilk galibiyet sevincini yaşadığı Bodrumspor’u 5 Mart Pazar günü tekrar mağlup ederek 6 maçlık aranın ardından 3 puan almak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 24. hafta müsabakasında Bodrumspor’a konuk olacak. İzmir temsilcisi, sezon başında lige kötü giriş yapmıştı ve 5. hafta müsabakasında evinde Bodrumspor’u yenerek ilk galibiyet sevincini tatmıştı. Siyah-beyazlılar, tarihin tekerrür etmesini istiyor ve 6 maça yükselen 3 puan hasretini sezon başında olduğu gibi yine Bodrumspor’a karşı sonlandırmanın planlarını yapıyor. Sinan Kaloğlu’nun yerine takımın başına geçen Tuna Üzümcü, antrenmanlarda taktiksel değişikliklere giderek hafta sonuna yoğun bir şekilde hazırlıyor. Öte yandan edinilen bilgilere göre Üzümcü’nün tek hedefinin galibiyet olduğu öğrenildi.