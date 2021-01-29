Altay, İlhan Depe’yi kadrosuna kattı

Altay, Kayserispor’dan ayrılan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İlhan Depe ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı.

TFF 1. Lig’de şampiyonluğun iddialı adaylarından Altay, Kayserispor’la yollarını ayıran İlhan Depe’yi kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelerek kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığını açıkladı.

İlhan Depe, bu sezon Kayserispor formasıyla 4’ü Süper Lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 5 maça çıkmış ve 137 dakika sahada kalmıştı.