Altay, hedefe odaklandı

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, zor günlerde kenetlenmenin önemine dikkat çekerek, “Altay taraftarının gücünü, coşkusunu ve enerjisini herkes biliyor. Tek isteğim hep yanımızda olmaları” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Altay, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00’da İzmir derbisinde Göztepe’ye konuk olacak. Lige verilen arada Antalya’da kampa giren siyah-beyazlılar, Göztepe derbisine hazırlanıyor. İzmir temsilcisinde hazırlıklar devam ederken geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Teknik Direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulunarak taraftara çağrı yaptı.

Özbalta’dan taraftara çağrı

Serkan Özbalta, her zorluğun üstesinden geleceklerine vurgu yaparak, “Son maçlarda oyun kalitesini yükselten bir ekip var. Kısa sürede de olsa geri gelen bir enerji ve özgüven var. Bu takım tesadüfen lider olmadı. 90 dakikalık rastlantı olmaz. Oyuncuların kalitesinde zaten bu var. İşimiz, bu kaliteyi yeniden açığa çıkarmak ve yükselişe geçmek. Zor günlerde kenetlenmenin önemi çok büyük. Aile içinde sorunlar yaşanabilir. Önemli olan; böyle günlerde birlik olabilmek. Herkes elini kalbine koysun ve Büyük Altay için elinden geliyorsa bir fazlasını yapsın. Altay taraftarının gücünü, coşkusunu ve enerjisini herkes biliyor. Son maçtaki koreografiyi dünyada hangi takım yapabilir. İşte bu karşılıksız sevgi ve siyah-beyaz renklere olan bağlılıktır. Tek isteğim hep yanımızda olmaları” dedi.