Altay - Göztepe derbisi öncesinde başkanlardan dostluk mesajı

Süper Lig’in 5. haftasında 18 yıl aradan sonra Altay ve Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisi öncesinde kulüp başkanları, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) toplantısında bir araya geldi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, derbinin skoru ne olursa olsun kazananın İzmir olacağını söylerken, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise rekabet kuralları içerisinde iki takımı da yıpratmayacak bir derbi olması temennisinde bulundu.

Süper Lig’de, 18 yıl aradan sonra İzmir derbisi oynanacak. Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altay ve Göztepe kozlarını paylaşacak. İzmir derbisi öncesinde kulüp başkanları, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ekmekçioğlu: “Kazanan kesinlikle İzmir olacak”

Toplantıda konuşan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Çok güzel bir günde burada bu vesileyle buluştuk. Daha önce de söylemiştik, bizim için en önemli maçlardan bir tanesi Göztepe maçı. İzmir derbisi olması bizim için çok anlamlı. Ancak daha anlamlı olan şey burada verdiğimiz görüntü. Bu maçta kazanan kesinlikle İzmir olacak. Skorun iki kulüp için de hiçbir önemi olmayacak. Zaten Süper Lig’e çıktığımızda İzmir’e kazandırdığımız ilk şey bu heyecanın var olmasıydı. İki İzmir takımının artık sahada rakip ama dışarıda dost olduğu güzel bir heyecanı yaşaması gerekiyor. İzmir’e bu güzel heyecanı yaşatması gerekiyor. Göztepe’ye başarılar diliyorum. Skor her zaman İzmir olacak" dedi.

Sepil: “Yıpratmayacak bir maç olmasını diliyorum”

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de 18 yıl aradan sonra Süper Lig’de İzmir derbisi oynanacağına değinerek, “Şehir dinamikleri için, kentin tanıtımı için bu maçlar çok önemli. Bizim eski oynadığımız stada geleceğiz. Altay’ın misafiri olacağız. Elbette bizim için önemli maç. İki İzmir takımı yıllar sonra karşılaşırsa bu herhangi bir maç olmaz. Bu maçta yenen olacak, yenilen olacak, belki berabere kalacağız ancak lig devam edecek. Mühim olan, İzmir kulüplerinin oluşturduğu güzel ortam. Biz başkanlar seviyesinde hep söylüyoruz; daha dikkatli ve rekabetin kuralları içinde olacağız. Aynı zamanda birbirimizi yıpratmayacak bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.

Derbi için dostluk mesajları

Toplantıda konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise iki takıma da başarılar diledi. Sancak, 18 yıllık hasretin dineceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“İzmir heyecanlı, hepimiz bu maçı bekliyoruz bütün İzmir gibi. Bu akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de daveti var. Bir dostluk yemeği yapacak. Umarım dostluk içinde geçecek bir maç olur. Bütün İzmir’in beklediği bu. İzmir’in hayali gerçek oluyor ama daha büyük hayallerimiz var. Keşke 8 takımın 3’ü, 4’ü, 5’i Süper Lig’de olabilse. O günleri de göreceğiz."

İZVAK Başkanı Ali Erten de derbide dostluğun ve İzmir’in kazanacağını ifade etti.