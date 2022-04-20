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Altay - Galatasaray maçının biletleri satışta
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay’ın Galatasaray’ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Mücadelenin biletleri 10, 20 ve 40 TL olarak açıklandı.
Spor 20.04.2022, 16:14
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay’ın Galatasaray’ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Mücadelenin biletleri 10, 20 ve 40 TL olarak açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Altay, Galatasaray’ı konuk edecek. 24 Nisan Pazar günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak.
Maç öncesinde biletler Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:
Kale Arkası Tribün: 10 TL
Maraton Tribün: 20 TL
Numaralı Batı Tribün: 40 TL
Numaralı Batı Alt Tribün: 40 TL