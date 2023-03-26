Altay, evine mağlubiyetle döndü

Altay, 3 maçlık deplasman serüveninden sonra evinde çıktığı ilk maçta Manisa FK’ya 3-1 mağlup olarak kötü bir dönüş yapmış oldu.

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 3 maçında Bodrumspor, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor gibi zorlu deplasman serüvenine çıkan Altay, bu süreci 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. İzmir temsilcisi, 28. hafta mücadelesinde de aylar sonraki ilk iç saha maçında Manisa FK’yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarım saatinde karşılıklı goller atılsa da, siyah-beyazlılar, rakibinin gollerine engel olamadı ve müsabakadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisinin tek golünü ise oyuna sonradan dahil olan Sefa Özdemir kaydetti. Altay, bu sonuçla 24 puanda kalırken, Manisa FK ise puanını 42’ye yükselterek 7. sıraya yükseldi.

Öte yandan 31. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Eric Björkander’in durumu ise hafta içinde yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.