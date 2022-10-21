Altay, Erzurumspor karşısında moral bulmak istiyor

Altay, Spor Toto 1. Lig’de yarın konuk edeceği Erzurumspor’u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırarak moral bulmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Altay, yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.

9 haftası geride kalan ligde 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Altay, 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Konuk Erzurumspor FK ise 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ligdeki ilk ve tek galibiyetini 5. haftada iç sahada oynadığı Bodrumspor maçında 2-0’lık skorla alan Altay, bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle galibiyete hasret kalmıştı. Hafta içerisinde de Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda konuk ettiği Efeler09 FK’ya uzatma devrelerinde yediği golle 2-1 mağlup olup elenen siyah-beyazlılar, artık hedefini tamamen lige çevirdi. Yaşadığı mali zorluklar ve beraberinde gelen transfer yasağı sebebiyle ‘Umut Sezonu’ adını verdiği sezonda ligde kalma hedefi koyan İzmir temsilcisi, Erzurumspor maçıyla birlikte söz konusu hedefine ulaşabilmek için önemli bir adım atacak. Altay, bu maçtan galibiyetle ayrılarak hem küme düşme potasından kurtulmak hem de puan sıralamasında rakibinin üstüne çıkmak istiyor.

3 eksik bulunuyor

Yarın oynanacak maç öncesinde Altay’da sakatlığı bulunan Eren Erdoğan ve takımla çalışmalara yeni başlayan Zeki Yıldırım ve Deniz Kadah kamp kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan, iyileşen Özgür Özkaya ve Tolga Ünlü’nün ise geniş kadroda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.