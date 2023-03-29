Altay, Erzurumspor FK ile kritik maça çıkacak

Spor Toto 1. Lig’de son iki maçını kaybeden Altay, yarın saat 17.00’de Erzurumspor FK’ya konuk olacak. İzmir temsilcisi, aynı puandaki rakibini mağlup ederek rahat bir nefes almak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 29. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK’ya konuk olacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren bu müsabaka yarın saat 17.00’de başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki hasar-tespit çalışmaları nedeniyle müsabaka Pendik Stadyumu’nda oynanacak. Ligde Altay 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Erzurumspor ise aynı puanda ve 13. basamakta bulunuyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım, karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, zorlu mücadeleyi Ankara bölgesinden hakem Burak Olcar yönetecek. Olcar’ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Cemal Alpay yapacak. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.