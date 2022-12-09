Altay, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasına deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Altay, Ege derbisinde Denizlispor’a konuk olacak. 10 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve ayak tenisi maçı yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.