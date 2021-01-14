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Altay, Deniz Kadah’ı kadrosuna kattı
Altay, 34 yaşındaki golcü futbolcu Deniz Kadah ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Spor 14.01.2021, 22:39
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Altay, 34 yaşındaki golcü futbolcu Deniz Kadah ile sezon sonuna kadar anlaştı.
TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Altay, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp bu çalışmalar kapsamında son olarak Göztepe forması giyen Deniz Kadah’ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki santrfor, İzmir’e gelerek, kendisini sezon sonuna kadar siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.Geçtiğimiz sezon sonunda Göztepe ile yollarını ayıran Deniz Kadah, bu sezon hiçbir kulüpte forma giymedi.
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