Altay, Deniz Kadah’ı kadrosuna kattı

Altay, 34 yaşındaki golcü futbolcu Deniz Kadah ile sezon sonuna kadar anlaştı.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Altay, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp bu çalışmalar kapsamında son olarak Göztepe forması giyen Deniz Kadah’ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki santrfor, İzmir’e gelerek, kendisini sezon sonuna kadar siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Göztepe ile yollarını ayıran Deniz Kadah, bu sezon hiçbir kulüpte forma giymedi.