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Altay, Cocalic’i renklerine bağladı

ALTAY, 32 YAŞINDAKİ DEFANS OYUNCUSU COCALİC İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Spor 15.09.2020, 15:15
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Altay, Cocalic’i renklerine bağladı

Altay, 32 yaşındaki defans oyuncusu Cocalic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında son olarak Akhisarspor’da forma giyen Edin Cocalic’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stoper, sol bek ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Edin Cocalic, geçtiğimiz sezon Akhisarspor formasıyla toplamda 34 resmi maçta forma giymiş ve bu maçlarda 1 gol atma başarısı göstermişti.

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