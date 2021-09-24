Altay Beşiktaş‘ı da yendi! Mustafa Denizli Tarih yazıyor...

ALTAY GERİDEN GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Altay, Beşiktaş savunmasını yıpratan ataklar geliştirse de net bir gol pozisyonu yakalayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına adeta golle başlayan siyah-beyazlılar 47. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran İzmir ekibi 57. dakikada Kappel ve 88. dakikada Bamba'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı ve zirveye yerleşti.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada karambolde topa vuran Josef de Souza'nın şutunu kaleci Mateusz Liz ayaklarıyla kurtardı.

14. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Erhan Çelenk'in ortasında uygun pozisyonda Leandro Kappel pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Beşiktaş'ın Pjanic'le sol kanattan kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşu ağlarla buluştu. VAR odasından gelen uyarı üzerine incelenen pozisyonda topa elle müdahale ettiği belirlenen Kenan Karaman'ın ağlarla buluşturduğu top gol değeri kazanmayarak hakem Fırat Aydınus tarafından iptal edildi.

22. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu kazanan Karamoko Bamba'nın şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada orta sahadaki mücadeleyi kazanan Zeki Korkmaz'ın sağ kanada aktardığı pasında topla buluşan Karamoko Bamba'nın şutu az farkla auta çıktı.

45. İlk yarı sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46' İkinci yarı başladı!

46' Altay'da sakatlanan Naderi yerini İbrahim Öztürk'e bıraktı.Mohammad Naderi - Ibrahim Öztürk

47'GOL Güven Yalçın savunmanın hatası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu, sola çekip vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

54'KAÇTI! Kenan ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, top savunmada İbrahim'den döndü. Kenan ardından kaleciyi geçmek istedi fakat Lis topu kontrol etti.

57' Sol kanattan ceza sahasına giren Bamba'nın çevirdiği topta, kale önünde Kappel topu ağlara gönderdi.1-1

88'GOL Kappel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bamba vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 2-1

90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi!

90' Altay karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Mateusz Liz, Cebrail Karayel, Murat Akça, Eric Björkander, Mohammad Naderi, Serge Aka, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, Erhan Çelenk, Karamoko Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Thaciano, Deniz Kadah, Kazımcan Karataş, Marco Paixao, Cem Özgener, Özgür Özkaya, İbrahim Öztürk, Cesar Pinares, Tolga Ünlü

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Mert Günok, Fabrice Nsakala, Atiba Hutchinson, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Miralem Pjanic (Güven Yalçın dk. 32 ?), Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Salih Uçan, Kenan Karaman

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Koray Yağcı, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın