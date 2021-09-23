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Altay - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig’in 7. haftasında yarın oynanacak olan Altay-Beşiktaş müsabakasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Spor 23.09.2021, 13:21
Altay - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig’in 7. haftasında yarın oynanacak olan Altay-Beşiktaş müsabakasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig’in 7. hafta açılışında oynanacak olan Altay - Beşiktaş müsabakasında görev alacak hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın İzmir’de oynanacak olan Altay - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

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