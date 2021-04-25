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Altay Bayındır tribünde

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan genç kaleci Altay Bayındır, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip ediyor.

Spor 25.04.2021, 21:44
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Altay Bayındır tribünde

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan genç kaleci Altay Bayındır, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip ediyor.

Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sakatlığı bulunan genç kaleci Altay Bayındır müsabakayı tribünden takip ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçı öncesinde antrenmanda el bileği kırılan Bayındır daha sonra ameliyat olmuştu. Sakatlığı sebebiyle geride kalan maçlarda forma giyemeyecek genç kaleci takım arkadaşlarını Kasımpaşa maçında tribünden destekliyor.
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