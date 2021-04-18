banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor

Altay Bayındır: “Kırıktan çok takımla beraber olamayacağım için üzülüyorum”

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, geçirdiği ameliyat sonrası paylaştığı mesajda, “Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Spor 18.04.2021, 13:54
3
Altay Bayındır: “Kırıktan çok takımla beraber olamayacağım için üzülüyorum”

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, geçirdiği ameliyat sonrası paylaştığı mesajda, “Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu el bileğinde kırık oluşan kaleci Altay Bayındır geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kırık tespitinden çok takımla beraber olamayacağının üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Bayındır, “Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı bulutlu